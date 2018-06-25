Dış sesine uydu oyuncu oldu

İlk hevesi müzik olsa da, kendini oyunculukla daha iyi ifade ettiğini keşfeden Oya Unustası, 'Diriliş: Ertuğrul' dizisinde 'Sugay Hatun'u canlandırırken, bir yandan da Das Das Sahne'de önümüzdeki sezonda da devam edecek 'Çok Satanlar' oyununda rol alıyor. Unustası, mesleğine duyduğu aşkı ve yolculuğuna renk katan tecrübeleri Cosmopolitan dergisine anlattı: MÜZİKTEN OYUNCULUĞA
Küçüklükten itibaren sanata, güzel olana ve insani duyguları araştırmaya meraklı oldum. Orta öğretim yıllarımda konservatuvara tam zamanlı girdim ve flütist oldum. Ancak büyüdükçe müzik daha çok iç sesim haline geldi. Dış sesim, kendimi ifade ederken en mutlu olduğum ve eğlendiğim alan olan oyunculukla yola devam ettim.
Bir dönem dizisinde yer almak, sizi ait olmadığınız bambaşka bir dünyaya götürüyor. 'Bizler de hayatlarımızda zorluklar yaşıyoruz muhakkak ama o dönemde baş edilen durumlar çok farklı.
Oyuncu olarak içimde gizli kalan renkleri ortaya çıkarmak, sınırlarımı görmek ve esnetmek, insan olarak kendimi keşfetmek yolculuğumda bana ışık tutuyor. Bambaşka bir hayatı canlandırmak heyecan verici... Karakter beni ne kadar yansıtmıyorsa, ondan o kadar çok şey öğreniyorum. Zaafları ve derinliği olan rolleri canlandırmayı tercih ediyorum. Oyuncunun
yapması gereken iş, bütün platformlarda aynıdır bence. Karakteri yaratım süreci ve oynarken içinizde yeşeren duygular aynı. Sadece seyirciye ulaşma biçimi değişiyor ve teknik olarak dikkat etmeniz gereken bazı ayrıntılar var. O nedenle hiçbirini ayıramam; hepsinin tadı eşsiz, kazandırdığı tecrübe büyük.
2013 Miss Turkey
finalistleri arasındaydım. Bir ay boyunca sizin seçmediğiniz arkadaşlarla birçok şeyden mahrum kalarak yoğun bir tempoda çalışmak, kamp ve yarışma psikolojisine girmek; oyunculuk malzemesi biriktirmek adına bana çok şey kazandırdı.