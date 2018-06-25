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Duble deniz sefası

Giriş Tarihi: 25.6.2018
Duble deniz sefası
Şarkıcı , yeni çıkaracağı single öncesi Bodrum Türkbükü'nde yat sefası yaparken görüntülendi. Bir yandan güneşlenip bir yandan kitap okuduğu gözlenen Karlı, güneşin tepeye çıktığı saatlerde aşırı sıcaktan bunalınca kendisini 'nin soğuk sularına bıraktı. Yaklaşık yarım saat kadar yüzdükten sonra tekrar tekneye çıkan Songül Karlı, görüntülendiğinden habersiz denizin keyfini çıkarttı. Karlı'nın serin sular ile ayrılığı 15 dakika sürdü; ardından bir kez daha kendisini serin sulara bıraktı.
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Duble deniz sefası
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