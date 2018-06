BUGÜN NELER OLDU

Dünyaca ünlü 'Game of Thrones' dizisinde ' Jon Snow ' karakterini canlandıran Kit Harington, önceki gün İskoçya'da düzenlenen bir törenle hayatını rol arkadaşı Rose Leslie ile birleştirdi. Kirkton of Rayne kilisesinde gerçekleşen törene; 'Game of Thrones' dizisinin birçok oyuncusu da katıldı. Nikahın ardından kiliseden eski bir kamyonetle ayrılan çift, kutlamaya gelin Leslie'nin ailesine ait şatoda devam etti. Tarihi bir atmosferde gerçekleşen düğün töreninde, sadelik ve romantizm başroldeydi.