Nefes kesen ödül

29 Haziran'da Kıbrıs'ta final yapacak 'Survivor', final kadar büyük bir heyecanı da önceki gece yaşattı. 'Survivor'da program tarihinin en büyük ödülü bu gece sahiplerini buldu. Büyük bir heyecana sahne olan mücadele sonunda, beş yarışmacı Nef Sancaktepe'de 2+1 dairelerin sahibi oldu. Oyun sonrasında yarışmayı kazanan Hakan Hatipoğlu, Anıl Berk Baki, Turabi Çamkıran
birer daire kazanırken Murat Ceylan ve Nagihan Karadere ise bir daireyi paylaştı. Kazanan tüm yarışmacılar büyük bir sevinç yaşarken 'Survivor' tarihinin en büyük ödülü de sahiplerini bulmuş oldu. 50 daireyle sınırlı kampanyaya katılan izleyiciler de İstanbul
'un merkezi yerlerinde 350 bin TL'den başlayan fiyatlarla daire sahibi olma fırsatı yakaladı.