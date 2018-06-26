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yüzü gibi gönlünün de güzelliğini kanıtladı!

atv’nin sevilen dizisi Aşk ve Mavi’nin başrol oyuncusu doğum gününde hediye yerine kanserli çocuklara bağış yapılmasını istedi. atv ekranlarının sevilen dizisi Aşk ve Mavi’nin başrol oyuncusu Burcu Kıratlı, yüzü gibi gönlünün de güzelliğini kanıtladı. 28 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından dostlarına ve takipçilerine doğum günü için çağrıda bulundu. 23 Temmuz 29 yaşına girecek olan Kıratlı, doğum gününde hediye yerine Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na bağışta bulunmaları için takipçilerine çağrı yaptı.

Giriş Tarihi: 26.6.2018 16:00
Burcu Kıratlı yüzü gibi gönlünün de güzelliğini kanıtladı!

KANSERLİ ÇOCUKLARA BAĞIŞ YAPILMASINI İSTEDİ

Oyuncu , doğum gününde hediye yerine kanserli çocuklara bağış yapılmasını istiyor.

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Burcu Kıratlı yüzü gibi gönlünün de güzelliğini kanıtladı!
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