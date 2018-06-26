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ile i arasındaki nın sonucu belli oldu

Oyuncu ve şarkıcı 'in i gazeteci 'e açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, eski eş Erhan Çelik'i Gülben Ergen'e 100 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Gülben Ergen'in avukatı , müvekkili hakkındaki linç kampanyasının "Erhan Çelik'in önderliğinde oluşturulan magazin figürleri tarafından yapıldığını, çocuklarının çıplak fotoğraflarının Instagram'dan paylaşması nedeniyle Gülben Ergen'in kişilik haklarına zarar verildiğini ileri sürmüştü.

Giriş Tarihi: 26.6.2018 16:37 Güncelleme Tarihi: 26.6.2018 16:37
Gülben Ergen ile eski eşi Erhan Çelik arasındaki tazminat davasının sonucu belli oldu

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya 'in avukatları ve 'in avukatı katıldı.

''DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLSİN''

Gülben Ergen'in avukatı Altın Mimir, müvekkili hakkındaki linç kampanyasının "Erhan Çelik'in önderliğinde oluşturulan magazin figürleri tarafından yapıldığını, çocuklarının çıplak fotoğraflarının Instagram'dan paylaşması nedeniyle Gülben Ergen'in kişilik haklarına zarar verildiğini ileri sürmüştü. Altın Minir, "Linç kampanyası sonucu müvekkilim Gülben Ergen manevi zarara uğramıştır. Davanın kabulüne karar verilsin" dedi.

Mahkeme, Erhan Çelik'in i Gülben Ergen'in kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu belirterek 100 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. (Habertürk)

Ünlülerin gerçek isimleri (Zara)

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Gülben Ergen ile eski eşi Erhan Çelik arasındaki tazminat davasının sonucu belli oldu
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