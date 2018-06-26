Büyük şok ve hayal kırıklığı yaşadılar

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından büyük hayal kırıklığı yaşayan bazı isimler duruma tepki gösterdi. Levent Üzümcü, Başak Sayan, Aylin Aslım, Orhan Aydın, Mehmet Aslan, Tuğba Coşkun, Şebnem Sönmez, Nilgün Belgün, Metin Uca, Mert Fırat, Meltem Cumbul, Şehrazat, Mustafa Altıoklar, Halil Sezai, Mahsun Kırmızıgül, Fırat Tanış, Atilla Taş, Serra Yılmaz, Berna Laçin, Hayko Cepkin, Derya Şensoy, Şeyda Coşkun, Karolin Fişekçi ve Kadir Doğulu; attıkları tweet'lerle yaşadıkları şoku dile getirdi. Aylin Aslım, sonuçlar yavaş yavaş şekillenmeye başlamasına rağmen hâlâ bir şeylerin partisi lehine değişebileceğine inanmak istiyordu. Oyuncu Begüm Birgören ise sonuçların açıklanmasının ardından Muharrem İnce'nin bir anda sessizliğe gömülmesine sert tepki gösterdi: "Kalplerdesin @vekilince. Oyumuza, sandığımıza sahip çıkalım derken sana sahip çıkamadık. Seni çaldırdık. Hiç kimse, hiçbir şey mesajla terk ettiğine inandıramaz. Kaybederdin, olsun, yine yanında olurduk ama kayboldun!"





NASIL KABUL EDERSİN?

Oyuncu Şebnem Sönmez ise"Adam kazandı" diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini ilan eden Muharrem İnce'ye tepkiliydi: "Adam kazandı' çok büyük bir kabulleniş. Kimse benden balkonu izlememi beklemesin."





İKİNCİ TURA KALACAK

İrem Sak ise Erdoğan'ın zaferi karşısında yaşadığı büyük hayal kırıklığını şu mesajla gösterdi: "Geldim eve. TV'yi açayım mı? İlaç alıp uyusam mı? Sabah her şey bitmiş olur mu?" Metin Uca, Anadolu Ajansı'nın geçtiği verilere tepki gösterip ajanstakiler için çirkin bir söz kullandı. Başak Sayan, seçimleri Erdoğan açık ara önde götürürken "Bu seçim ikinci tura kalacak. Seçim hilesi var" diyen paylaşımları retweet etti. Fırat Tanış, İnce'nin yenilgisini bir türlü kabul edemeyen mesaj attı: "Sadece @ vekilince 'Kaybettik' diyebilir. O 'Kaybettik' diyene kadar o ne diyorsa, o." Tuğba Coşkun, kardeşi Şeyda Coşkun ile oy çuvallarının peşinde birilerinin olduğunu ima eden paylaşımlar yapıp Muharrem İnce'den hesap sordu: "Balkon konuşmasından önce bize bir açıklama borçlusunuz." Nilgün Belgün ise sonuçlara bir türlü inanamadı: "Manipülasyon var." Berna Laçin de gece boyunca Anadolu Ajansı ile uğraştı: "Bari üniversite sonuçlarını da Anadolu Ajansı açıklasın."