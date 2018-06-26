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’nın ihanetinin ardından...

(27) ile oyuncu (30) geçen hafta Bodrum’da birlikte tatil yaparken görüntülenmişti. İkilinin sürpriz aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hakan Sabancı’nın önceki gün katıldığı bir düğünde eski sevgilisi, Yunan manken Evely Kazantzoğlu ile yakınlaştığı iddia edildi. Hatta ikilinin geceden el ele ayrıldıkları bile konuşuldu. İhanet iddiası karşısında sessiz kalan Merve Boluğur konu hakkında hiçbir açıklama yapmak istemedi. Bunun yerine sosyal medyada bir pozunu paylaştı. İhanet iddiası karşısında sessiz kalan Merve Boluğur konu hakkında hiçbir açıklama yapmak istemedi. Bunun yerine sosyal medyada bir pozunu paylaştı.

Giriş Tarihi: 26.6.2018 15:21
Merve Boluğur Hakan Sabancı’nın ihanetinin ardından...

MAGAZİN GÜNDEMİNE BOMBA GİBİ DÜŞMÜŞTÜ

(27) ile oyuncu (30), geçtiğimiz hafta Bodrum'da birlikte tatil yaparken görüntülenmişti. İkilinin sürpriz aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Merve Boluğur Hakan Sabancı’nın ihanetinin ardından...
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