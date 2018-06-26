Merve Boluğur Hakan Sabancı’nın ihanetinin ardından...

Hakan Sabancı (27) ile oyuncu Merve Boluğur (30) geçen hafta Bodrum’da birlikte tatil yaparken görüntülenmişti. İkilinin sürpriz aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hakan Sabancı’nın önceki gün katıldığı bir düğünde eski sevgilisi, Yunan manken Evely Kazantzoğlu ile yakınlaştığı iddia edildi. Hatta ikilinin geceden el ele ayrıldıkları bile konuşuldu. İhanet iddiası karşısında sessiz kalan Merve Boluğur konu hakkında hiçbir açıklama yapmak istemedi. Bunun yerine sosyal medyada bir pozunu paylaştı. İhanet iddiası karşısında sessiz kalan Merve Boluğur konu hakkında hiçbir açıklama yapmak istemedi. Bunun yerine sosyal medyada bir pozunu paylaştı.
Giriş Tarihi: 26.6.2018 15:21
MAGAZİN GÜNDEMİNE BOMBA GİBİ DÜŞMÜŞTÜ
Hakan Sabancı (27) ile oyuncu Merve Boluğur (30), geçtiğimiz hafta Bodrum'da birlikte tatil yaparken görüntülenmişti. İkilinin sürpriz aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.