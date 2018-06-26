Nilay Dorsa asabi sevgilisiyle yeniden görüntülendi

İstanbul gece hayatının popüler mekanı yaz sezonuna 'Merhaba' dedi. Ünlü DJ'i dinlemeye gelenler arasında eski manken ve şarkıcı Nilay Dorsa (36) ile sevgilisi de vardı. Ünlü DJ'i dinlemeye gelenler arasında eski manken ve şarkıcı Nilay Dorsa (36) ile sevgilisi de vardı. Görevlilerin ilgisizliğine sinirlenen erkek arkadaşı araya girince hemen bir pelikan getirtildi.
Giriş Tarihi: 26.6.2018 14:59Güncelleme Tarihi: 26.6.2018 14:59
PELİKANLARA BİNMEK İSTEDİ
Eski manken ve şarkıcı Nilay Dorsa, yaz sezonunu açtı. Bir mekanda eğlenirken sıcaktan bunalınca arkadaşıyla birlikte havuza atlayan Nilay Dorsa, kulüple özdeşleşen pelikanlara binmek istedi.