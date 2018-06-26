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asabi sevgilisiyle yeniden görüntülendi

İstanbul gece hayatının popüler mekanı yaz sezonuna 'Merhaba' dedi. Ünlü DJ'i dinlemeye gelenler arasında eski manken ve şarkıcı (36) ile sevgilisi de vardı. Ünlü DJ'i dinlemeye gelenler arasında eski manken ve şarkıcı Nilay Dorsa (36) ile sevgilisi de vardı. Görevlilerin ilgisizliğine sinirlenen erkek arkadaşı araya girince hemen bir pelikan getirtildi.

Giriş Tarihi: 26.6.2018 14:59 Güncelleme Tarihi: 26.6.2018 14:59
Nilay Dorsa asabi sevgilisiyle yeniden görüntülendi

PELİKANLARA BİNMEK İSTEDİ

Eski manken ve şarkıcı , yaz sezonunu açtı. Bir mekanda eğlenirken sıcaktan bunalınca arkadaşıyla birlikte havuza atlayan Nilay Dorsa, kulüple özdeşleşen pelikanlara binmek istedi.

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Nilay Dorsa asabi sevgilisiyle yeniden görüntülendi
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