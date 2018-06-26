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Prensin günlüğü

Giriş Tarihi: 26.6.2018
Prensin Ürdün günlüğü
'ın ziyareti devam ediyor. Prens, önceki gün Ürdün veliaht prensi Hüseyin bin Abullah ile birlikte Ceraş antik kentini gezdi. Burada bir fotoğraf atölyesine katılan Suriyeli mültecilerle bir araya gelen Prens William, onlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Gezi sırasında ülkesi İngiltere'nin, 'nda Panama ile oynadığı maçı kaçıran Prens William, akşam saatlerinde maçın tekrarını Prens Hüseyin ile birlikte izledi. Beit el Ürdün Sarayı'nda maç keyfi yapan iki prens, İngiltere'nin 6-1'lik zaferinin ardından küçük bir kutlama yaptı.
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Prensin Ürdün günlüğü
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