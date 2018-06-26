Prensin Ürdün günlüğü

PRENS William
'ın Ürdün
ziyareti devam ediyor. Prens, önceki gün Ürdün veliaht prensi Hüseyin bin Abullah ile birlikte Ceraş antik kentini gezdi. Burada bir fotoğraf atölyesine katılan Suriyeli mültecilerle bir araya gelen Prens William, onlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Gezi sırasında ülkesi İngiltere'nin, Dünya Kupası
'nda Panama ile oynadığı maçı kaçıran Prens William, akşam saatlerinde maçın tekrarını Prens Hüseyin ile birlikte izledi. Beit el Ürdün Sarayı'nda maç keyfi yapan iki prens, İngiltere'nin 6-1'lik zaferinin ardından küçük bir kutlama yaptı.