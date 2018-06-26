Uğur Akkuş 'O kızı Ebru da tanıyor'

Ebru Şallı'nın sevgilisi Uğur Akkuş teknesini önce Yalıkavak açıklarına demirledi. Uğur Akkuş Alman kız arkadaşıyla denizin ve güneşin tadını çıkardı. Ebru Şallı’nın bir yıldır aşk yaşadığı Uğur Akkuş geçen Mayıs’ta 10 yıllık eşi Gonca Akkuş’dan boşanmıştı. Sevgililer 1 ay önce nişan yüzüklerini taktı. Ebru Şallı “Biz ilişkimiz hakkında hiç yalan konuşmadık, sadece sustuk. Artık rahatım” dedi. Uğur Akkuş, Temmuz 2017’de Ebru Şallı ile aşkının ortaya çıktığı teknesinde Alman bir kız arkadaşı ile görüntülendi. Uğur Akkuş teknesini önce Yalıkavak açıklarına demirledi. Alman misafiriyle güneşlenip denize girdi. İkiliye yabancı uyruklu bir kişi daha eşlik etti
Giriş Tarihi: 26.6.2018 14:22Güncelleme Tarihi: 26.6.2018 14:22
BU KEZ ALMAN BİR GÜZEL VE ARKADAŞINI AĞIRLADI
Uğur Akkuş, geçen yıl sevgilisi Ebru Şallı ile görüntülendiği teknede bu kez Alman bir güzel ve arkadaşını ağırladı.