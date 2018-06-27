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Açıkhava’da müzik dolu günler başlıyor

Giriş Tarihi: 27.6.2018
Açıkhava’da müzik dolu günler başlıyor
Türk pop müziğinin güçlü sesi, yorumcusu ve söz yazarı , yaz konserlerinin ilkini 2 Temmuz'da gerçekleştirecek. Erçetin; 'da Konserleri kapsamında Harbiye'de sevenleriyle buluşacak. Ünlü sanatçı; eğlenceli sahnesi, şık dekoru ve orkestrasıyla bir kez daha Açıkhava'da dinleyicinin karşısına çıkacak. Konserinde yeni albümünün şarkılarını seslendirecek olan Erçetin, hit parçalarını da hayranlarıyla birlikte söyleyecek. Öte yandan Denizbank Açıkhava'da konserleri kapsamında; 4 Temmuz'da , 6 Temmuz'da , 9 Temmuz'da ise performans sergileyecek.
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