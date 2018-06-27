Açıkhava’da müzik dolu günler başlıyor

Türk pop müziğinin güçlü sesi, yorumcusu ve söz yazarı Candan Erçetin
, yaz konserlerinin ilkini 2 Temmuz'da gerçekleştirecek. Erçetin; Denizbank Açıkhava
'da Konserleri kapsamında Harbiye'de sevenleriyle buluşacak. Ünlü sanatçı; eğlenceli sahnesi, şık dekoru ve orkestrasıyla bir kez daha Açıkhava'da dinleyicinin karşısına çıkacak. Konserinde yeni albümünün şarkılarını seslendirecek olan Erçetin, hit parçalarını da hayranlarıyla birlikte söyleyecek. Öte yandan Denizbank Açıkhava'da konserleri kapsamında; 4 Temmuz'da Selda Bağcan
, 6 Temmuz'da Sertab Erener
, 9 Temmuz'da ise Ajda Pekkan
performans sergileyecek.