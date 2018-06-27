İşte futbolcu Alper Potuk'un yeni aşkı; oyuncu Sebahat Kumaş

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk ile ilişkisi çıkmaza giren ve ihanet nedeniyle geçtiğimiz aylarda ikinci kez ayrılık kararı alan Tuvana Türkay; “Bir daha Alper’in adını anmak dahi istemiyorum!” açıklamasını yapmıştı. Tuvana Türkay ile ilişkisi geçen nisanda noktalanan Alper Potuk, yeni aşkı yine bir oyuncuda buldu. Fenerbahçeli futbolcu, Çeşme’de Sebahat Kumaş ile objektife yakalandı
Giriş Tarihi: 27.6.2018 11:57Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 11:58
Tuvana Türkay ile ilişkisi geçen nisanda noktalanan Alper Potuk, yeni aşkı yine bir oyuncuda buldu. Fenerbahçeli futbolcu, Çeşme'de Sebahat Kumaş ile objektife yakalandı.