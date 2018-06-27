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İşte futbolcu 'un yeni aşkı; oyuncu

Fenerbahçeli futbolcu ile ilişkisi çıkmaza giren ve ihanet nedeniyle geçtiğimiz aylarda ikinci kez ayrılık kararı alan Tuvana Türkay; “Bir daha Alper’in adını anmak dahi istemiyorum!” açıklamasını yapmıştı. Tuvana Türkay ile ilişkisi geçen nisanda noktalanan Alper Potuk, yeni aşkı yine bir oyuncuda buldu. Fenerbahçeli futbolcu, Çeşme’de ile objektife yakalandı

Giriş Tarihi: 27.6.2018 11:57 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 11:58
İşte futbolcu Alper Potuk'un yeni aşkı; oyuncu Sebahat Kumaş

Tuvana Türkay ile ilişkisi geçen nisanda noktalanan , yeni aşkı yine bir oyuncuda buldu. Fenerbahçeli futbolcu, Çeşme'de ile objektife yakalandı.

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İşte futbolcu Alper Potuk'un yeni aşkı; oyuncu Sebahat Kumaş
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