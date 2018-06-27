Geleceğimiz için birlikte çalışma vakti

YAVUZ BİNGÖL 'Zaferden emin bir komutan gibiydi'
Yavuz
Bingöl, son seçim mitinginde Eyüp Sultan
türbesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferinin Türkiye'nin önünü açacağını söyledi: "Çok önemli bir seçimdi ve hepimiz çok heyecanlıydık. Rahat ve vakur olan tek kişi Reis'ti. Kazanacağını biliyordu... Son seçim mitingini Eyüp Sultan'da yaptı, namazı kendisi kıldırdı, Kur'an okudu, dua etti. Zafer gününü gören bir komutan edasıyla çıktı Eyüp Sultan'dan. Allah yar ve yardımcısı olsun. Hepimiz ülkemiz ve geleceğimiz için onunla beraber çalışmalıyız, bıkmadan usanmadan... Tüm kalbimiz, desteğimiz, milletle beraber Cumhurbaşkanımız'ın başarısı içindir. Onun başarısı, ülkenin ve milletin başarısıdır." HÜLYA KOÇYİĞİT 'Tüm dünyaya demokrasi dersi verdik'
Usta oyuncu Hülya Koçyiğit
, 24 Haziran
seçimi sonrası duygularını paylaştı: "Türkiye, yüzde 90'lara yaklaşan seçime katılım oranıyla tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Öncelikle milletimizin 24 Haziran demokrasi zaferini tebrik ederim. Bundan sonra Cumhurbaşkanı'yla, Meclis'iyle daha çok çalışarak, tartışarak, gerginlikleri, kırgınlıkları, kutuplaşmaları, ötekileştirmeleri geride bırakarak ülkemizin geleceğine yoğunlaşma zamanıdır. 'Hiç kimsenin kökeninden, inancından, hayat biçiminden ya da başka herhangi bir farklılığından dolayı horlanmasına, özgürlük alanının daraltılmasına izin vermeyeceğiz' diyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın; ülkemizi daha güçlendirmek, zenginleştirmek, daha iyi bir gelecek için eğitim sistemine hassasiyetle eğilerek, refahı milletimizin tüm fertlerine adil bir şekilde paylaştırmak için çalışmaya devam edeceğine, barış dolu ve aydınlık günlerin umuduyla gönülden inanıyorum." ALİŞAN 'Destek verdim suçlu oldum!'
Seçimden
bir gün önce, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Bir oyum var size helal olsun' diye yazan Alişan, bu paylaşımının ardından ağır hakaretlere uğradı. Konuyla ilgili GÜNAYDIN'a konuşan Alişan, şunları söyledi: "Sayın Başkan'ımızın dün de yanındaydım, bundan sonra da hep yanında olacağım. 'Kimse fikirlerini özgürce söyleyemiyor' diyenler, ne hikmetse bana ve aileme ve hatta doğmamış çocuğuma ağza alınmayacak hakaretler, küfürler, beddualar etti. Çünkü kendilerinin desteklediği adaylara değil, Cumhurbaşkanı'mıza destek verdiğim için suçluydum! Onlara tek sözüm şu: Yıllar evvel oldugu gibi bugün de Cumhurbaşkanı'mızın yanında olacağım. Hakaret ve küfür edenlerle yargı yoluyla hesaplaşacağım." İZZET YILDIZHAN 'Bana hakaret edenleri şikayet etmedim, kendileri utansınlar' İzzet Yıldızhan
; Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın zaferi için, kendisine ait 'Delilo' parçası eşliğinde hazırlanan komik videoyu Instagram'da paylaştı. Bu paylaşımın ardından, Yıldızhan'a ağır hakaretler ve küfürler yağmaya başladı. Sosyal medyada uğradığı linçle ilgili GÜNAYDIN'a konuşan Yıldızhan, şunları söyledi: "Seçim günü değer verdiğim kim varsa hakaret edildi. Demokratik bir ülkedeyiz, linç etmenin ne anlamı var? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevdiğimi hiç saklamadım. Türkiye'mizin kazanması için istikrarın devamının gerektiğini belirtmemin ardından niçin bunlar yaşandı, anlamıyorum. Bazı kişiler İzmir
'deki otelimde konaklamayacağını yazdı, bazıları da organizasyonlarını iptal ettiğini söyledi. Etsinler, rızkımı Allah veriyor. Yalaka lafından nefret ediyorum; kimseye yalakalık yapmam. Bana linç uygulayanlar hakkında şikayette bulunmayacağım; onlar yaptıkları hatadan utansın. Güçlenmemizi istemeyenlerin oyunlarına gelmeyelim." EBRU YAŞAR GÜLSEVEN 'Halkımız, kim tarafından yönetilmek istediğini gösterdi'
"Artık
geleceğe çok daha güvenle bakıyorum. Türk halkı demokrasisine sahip çıktı. Yüzde 87'nin üzerinde bir katılımla, nasıl düşünüyorsa o doğrultuda oyunu kullandı. Bu rakam, öncelikle halkımızın demokrasiye olan bağlılığını gösteriyor. Halkımız kendi geleceğini, kim tarafından yönetilmek istediğini olabilecek en açık şekilde anlattı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Sayın Muharrem İnce
'nin 'Seçim sonucunu kabul ediyorum' açıklaması da güvenimi pekiştirdi. Şimdi sosyal medyada çılgın komplo teorileri üretmenin, demokratik bir ortamda görüşünü açıklayanlara saldırmanın zamanı değil. Şimdi artık el ele vermenin, çocuklarımız için çok daha iyi bir ülke inşa etmenin zamanı. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun, ülkemizi sevdiğimiz bir gerçek. O yüzden diyorum ki; gelin birlik olalım."