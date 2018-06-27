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Geleceğımiz için birlikte çalışma vakti

Sanat dünyasının ünlü isimleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaferiyle sonuçlanan 24 Haziran seçimini değerlendirdi. Seçime yüksek katılım oranıyla halkın demokrasiye sahip çıktığını söyleyen ünlüler, “Şimdi el ele verme vakti” dedi

Giriş Tarihi: 27.6.2018 00:34 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 01:33
Geleceğımiz için birlikte çalışma vakti

YAVUZ BİNGÖL

'Zaferden emin bir komutan gibiydi'
, son seçim mitinginde Eyüp Sultan türbesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferinin Türkiye'nin önünü açacağını söyledi: "Çok önemli bir seçimdi ve hepimiz çok heyecanlıydık. Rahat ve vakur olan tek kişi Reis'ti. Kazanacağını biliyordu... Son seçim mitingini Eyüp Sultan'da yaptı, namazı kendisi kıldırdı, Kur'an okudu, dua etti. Zafer gününü gören bir komutan edasıyla çıktı Eyüp Sultan'dan. Allah yar ve yardımcısı olsun. Hepimiz ülkemiz ve geleceğimiz için onunla beraber çalışmalıyız, bıkmadan usanmadan... Tüm kalbimiz, desteğimiz, milletle beraber Cumhurbaşkanımız'ın başarısı içindir. Onun başarısı, ülkenin ve milletin başarısıdır."

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Geleceğımiz için birlikte çalışma vakti
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