İkinci defa anne olmaya hazırlanan Aslı Tandoğan kimdir?

Aslı Tandoğan, 2 Nisan 1979 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi'nde eğitimini alan Tandoğan, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Arp bölümünden mezun olmuştur.

2002 yılında "Gülüm" adlı dizisiyle oyunculuğa başladı.2005 yılında ilgiyle izlenen "Aşka Sürgün" dizisinde 'Dilan Şahvar' karakteriyle yıldızı parladı.2007 yılında "Kabadayı" adlı sinema filminde Kenan İmirzalıoğlu ile başrol paylaştı. Ayrıca Dudaktan Kalbe'de Kınalı Yapıncak Lamia rolünü almıştır.Star TV'de yayınlanan Behzat Ç. adlı dizide oynamıştır. Daha sonra Fox TV'de yayınlanan Zehirli Sarmaşık dizisinde başrol oynamıştır. Leyla ile Mecnun dizisinde ise konuk oyuncu olarak "Bizans Prensesi Elenor" karakterini canlandırmıştır.2013 yılında "A.Ş.K" dizisinde Şebnem'i canlandırdı. Daha sonra ise 2014 yılında sinemalara giren "Kendime İyi Bak" isimli sinema filminde "Begüm" karakterini canlandırmıştır.

Dizileri



*Gülüm Gül Gül 2002

*Çınaraltı Gizem 2003

*Kurşun Yarası Lale2003

*Büyük Umutlar Sevinç 2004

*Aşka Sürgün Dilan Şahvar 2005

*Ah İstanbul Deniz 2006

*29-30 Aysel 2006

*Dicle Dicle 2007

*Dudaktan Kalbe Lamia Yılmaz 2007-2009

*Kapalı Çarşı Diyar 2009-2010

*Behzat Ç. Ilgın 2011

*Zehirli Sarmaşık Yakut 2011

*Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam Canseza 2012

*Leyla ile Mecnun Elanor 2013

*A.Ş.K. Şebnem 2013