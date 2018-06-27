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Kamp yaparken kaybolan müzisyen kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Antalya’ya İbadet yapmak için kurduğu kamp yerinde ünlü müzisyen kaybolmuştu. Tüm eşyaları kamp yerinde bulunan şahsın ailesi, 1 ay sonra albümü çıkacak olan müzisyenin kaçırıldığından şüpheleniyor. Peki müzisyen kimdir?

Giriş Tarihi: 27.6.2018 15:18 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 15:40
Kamp yaparken kaybolan müzisyen Metin Kor kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

1975 Ankara doğumlu olan 43 yaşındaki müzisyenin, 1.80 boylarında olduğu öğrenildi. Anadolu Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü mezunu olan , müzisyenliğinin yanı sıra yaşam koçluğu ve kişisel gelişim uzmanlığı da yapıyordu.

GENİŞ BİR KİTLE TARAFINDAN TAKİP EDİLİYOR

Kor, söz ve müziklerinin kendisine ait olduğu 'En Güzel Sensin', 'Mavi', 'Senmişim', 'Yanı Başıma' ve 'Üzüm Güzeli' isimli şarkıları ile geniş bir kitle tarafından takip ediliyor.

AFAD ve jandarma ekiplerince yapılan aramaların, yarın da geniş kapsamlı olarak devam edeceği öğrenildi."

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Kamp yaparken kaybolan müzisyen Metin Kor kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
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