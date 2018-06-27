Kamp yaparken kaybolan müzisyen Metin Kor kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

1975 Ankara doğumlu olan 43 yaşındaki müzisyenin, 1.80 boylarında olduğu öğrenildi. Anadolu Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü mezunu olan Metin Kor, müzisyenliğinin yanı sıra yaşam koçluğu ve kişisel gelişim uzmanlığı da yapıyordu.
Kor, söz ve müziklerinin kendisine ait olduğu 'En Güzel Sensin', 'Mavi', 'Senmişim', 'Yanı Başıma' ve 'Üzüm Güzeli' isimli şarkıları ile geniş bir kitle tarafından takip ediliyor.
AFAD ve jandarma ekiplerince yapılan aramaların, yarın da geniş kapsamlı olarak devam edeceği öğrenildi."