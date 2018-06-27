Ömer Dinçkök, Eylül Deniz Çolak'a 1 milyon liralık cip aldı

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden işadamı Ömer Dinçkök'ün yasak aşkı oyuncu Eylül Deniz Çolak, önceki gün yeni oyuncağıyla Bebek'teydi. Yaklaşık 1 milyon liralık Porshe marka cipiyle objektiflere takılan Çolak, görüntülendiğini fark edince şoförüne gaza basmasını söyledi. Geçtiğimiz yıl kendisinden 34 yaş büyük işadamıyla tamamen 'duygusal' nedenlerle ayrılan oyuncunun 71 yaşındaki Dinçkök'le yeniden bir araya geldiği öğrenildi. Dinçkök, kendisinden geçtiğimiz yıl Zekeriyaköy'de 2 milyon dolarlık lüks bir villa almasını isteyen Çolak'ın bu arzusunu yerine getirmemişti.

Çolak da bunun üzerine ilişkiye nokta koymuştu. Ünlü işadamının aşkının gönlünü nasıl aldığı belli oldu. Çolak'ın lüks aracı "Ömer Dinçkök, genç sevgilisini barışmaya ikna etmek için kesenin ağzını açmış" dedirtti.

TESELLİ SUALTINDA

39 yıllık eşinin çapkınlıklarından bunalan Ayşegül Dinçkök, yılın büyük kısmını yurt dışında geçiriyor. Profesyonel dalgıç olan Ayşegül Hanım, sık sık dalarak özel yaşamındaki mutsuzluğunu unutuyor.