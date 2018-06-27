Popçu oldu, herkesi şaşırttı

Berdan Mardini, aranjesini Ozan Doğulu
'nun yaptığı yeni single şarkısı 'Şekerci mi Baban Senin'e klip çekti. Klibin çekimleri Çatalca taş ocaklarında, Bedran Güzel yönetmenliğinde 100 kişilik bir ekiple gerçekleştirildi. Klipte pop tarzda kıyafetlerle kamera karşısına geçen Mardini, hareketli şarkısına çok güvendiğini söyledi: "Tüm sahilleri canlandıracak, yaza damga vuracak bir şarkı. Şarkımızda olduğu gibi klipte de neşeyi, hareketi yansıtmak istedik. Sahnede müzikseverlerden gelen istekler üzerine pop, arabesk, türkü her türlü şarkı okuyorum. Ama bu sefer pop okuyarak herkesi şaşırtacağımı düşünüyorum."