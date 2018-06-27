‘Seçim güzel bir neticeyle sonuçlandı’

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli
, önceki gün 18. Alanya Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nde sahneye çıktı. Alanyalılar'a müzik ziyafeti yaşatan Ceceli, gazetecilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanan seçimle ilgili sorularını da yanıtladı. 'KLİŞE SORU'
Ceceli; oy kullanmaya eski eşi Sinem Gedik'le evliliğinden olan oğlu Arın ile gittiğini ve seçimin güzel bir neticeyle sonuçlandığını söyledi. Selin İmer'le evli olan Ceceli, "İkinci çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna da şöyle yanıt verdi: "Artık bu soru klişeleşti. Son bir cevap daha vereyim, bir daha sormayın. Uzun bir süre çocuk yapmayı düşünmüyoruz."