Sosyetik güzel Siren Ertan Kayalar bebeği için takipçilerinden dua istedi

47 yaşındaki sosyetik güzel Siren Ertan Kayalar’ın 6 haftalık hamile olduğunu Günaydın köşeye yazarı Bülent Cankurt dün köşesinden duyurmuştu. Tüp bebek tedavisiyle hamile kalan Siren Ertan, 28 Nisan'da iş adamı Ersin Kayalar ile evlenmişti... Bugün ise Siren Ertan Kayalar Instagram’dan yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü. Bebeğinin kalbinin yavaş attığını öğrenen Siren Ertan Kayalar takipçilerinden dua istedi.
Giriş Tarihi: 27.6.2018 09:54Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 10:16
BEBEĞİNİN KALBİ…
Geçtiğimiz nisan ayında iş adamı Ersin Kayalar ile dünya evine giren ve altı haftalık hamile olan Siren Ertan, bebeğinin kalbinin yavaş attığını öğrenince takipçilerinden yardım istedi.