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Sosyetik güzel bebeği için takipçilerinden dua istedi

47 yaşındaki sosyetik güzel ’ın 6 haftalık hamile olduğunu Günaydın köşeye yazarı Bülent Cankurt dün köşesinden duyurmuştu. Tüp bebek tedavisiyle hamile kalan Siren Ertan, 28 Nisan'da iş adamı Ersin Kayalar ile evlenmişti... Bugün ise Siren Ertan Kayalar Instagram’dan yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü. Bebeğinin kalbinin yavaş attığını öğrenen Siren Ertan Kayalar takipçilerinden dua istedi.

Giriş Tarihi: 27.6.2018 09:54 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 10:16
Sosyetik güzel Siren Ertan Kayalar bebeği için takipçilerinden dua istedi

BEBEĞİNİN KALBİ…

Geçtiğimiz nisan ayında iş adamı Ersin Kayalar ile dünya evine giren ve altı haftalık hamile olan Siren Ertan, bebeğinin kalbinin yavaş attığını öğrenince takipçilerinden yardım istedi.

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Sosyetik güzel Siren Ertan Kayalar bebeği için takipçilerinden dua istedi
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