Büşra Develi eski sevgilisi Burak Deniz'i duyunca...

3 yıldır aşk yaşayan oyuncu çift Büşra Develi ile Burak Deniz’in ayrılığı sevenlerini üzmüştü. İlk başlarda ayrılık açıklaması yapmayan çiftten Büşra Develi'nin bütün fotoğrafları sayfasından silmesi iddiaları güçlendirdi. Burak Deniz haberlerin ardından Twitter sayfasında "Arkadaşlar çıkan haberlerin, kişilerin gerçekle alakası yoktur. Daha önemli konulara kafa yoralım lütfen" açıklamasını yaptı ancak birkaç gün sonra gerçek ortaya çıktı. Oyuncu Büşra Develi, önceki gün Şişhane'de görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde kendisi gibi oyuncu olan Burak Deniz'le ilişkilerinin bittiğini açıklayan Develi, ayrılıkla ilgili soruları yanıtsız bırakıp koşar adımlarla oradan uzaklaştı
Giriş Tarihi: 28.6.2018 14:57Güncelleme Tarihi: 28.6.2018 14:58