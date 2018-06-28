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'dan sevgilisi 'ye: Ona hep hayrandım

ve 'nin ilişkileri, geçtiğimiz aylarda Samyeli'nin ünlü komedyenin evinden çıkarken görüntülenmesiyle belgelenmişti. Cem Yılmaz ile iki buçuk aydır aşk yaşadığı Defne Samyeli'nin cicim ayları mutlu - mesut devam ediyor. Ünlü çift en son Bodrum'da tatilde görüntülenmişti. Komedyen Cem Yılmaz, bir dergiye verdiği röportajda, 2.5 aydır birliktelik yaşadığı Defne Samyeli'yi anlattı: Ona her zaman hayranlık duydum

Giriş Tarihi: 28.6.2018 14:56 Güncelleme Tarihi: 28.6.2018 14:57
Cem Yılmaz'dan sevgilisi Defne Samyeli'ye: Ona hep hayrandım

, bir dergi için objektif karşısına geçti. Ünlü komedyen dergiye verdiği röportajda sevgilisi 'ye duyduğu hayranlığı da anlattı.

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Cem Yılmaz'dan sevgilisi Defne Samyeli'ye: Ona hep hayrandım
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