Cem Yılmaz'dan sevgilisi Defne Samyeli'ye: Ona hep hayrandım

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin ilişkileri, geçtiğimiz aylarda Samyeli'nin ünlü komedyenin evinden çıkarken görüntülenmesiyle belgelenmişti. Cem Yılmaz ile iki buçuk aydır aşk yaşadığı Defne Samyeli'nin cicim ayları mutlu - mesut devam ediyor. Ünlü çift en son Bodrum'da tatilde görüntülenmişti. Komedyen Cem Yılmaz, bir dergiye verdiği röportajda, 2.5 aydır birliktelik yaşadığı Defne Samyeli'yi anlattı: Ona her zaman hayranlık duydum
Giriş Tarihi: 28.6.2018 14:56Güncelleme Tarihi: 28.6.2018 14:57
Cem Yılmaz, bir dergi için objektif karşısına geçti. Ünlü komedyen dergiye verdiği röportajda sevgilisi Defne Samyeli'ye duyduğu hayranlığı da anlattı.