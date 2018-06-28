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hediye arabayı feda etti

, 'Dolu yağacak' haberlerinin ardından kullandığı lüks cipi garaja kaldırdı. Demet Akalın, 'Dolu yağacak' haberlerinin ardından kullandığı lüks cipi garaja kaldırdı. Diğer lüks aracıyla dolaşmaya çıkan Akalın, "Bu arabayı bir TV programından ödül olarak kazandım. Bu yüzden bu araca biniyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 28.6.2018 11:19
Demet Akalın hediye arabayı feda etti

YARIŞMA PROGRAMDAN KAZANDIĞI ARABAYI KULLANDI

Önceki akşam Ulus'ta görüntülenen , yağması beklenen dolu için lüks cipi yerine yarışma programdan kazandığı arabayı kullandı.

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Demet Akalın hediye arabayı feda etti
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