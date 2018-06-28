Demet Akalın hediye arabayı feda etti

Demet Akalın, 'Dolu yağacak' haberlerinin ardından kullandığı lüks cipi garaja kaldırdı. Demet Akalın, 'Dolu yağacak' haberlerinin ardından kullandığı lüks cipi garaja kaldırdı. Diğer lüks aracıyla dolaşmaya çıkan Akalın, "Bu arabayı bir TV programından ödül olarak kazandım. Bu yüzden bu araca biniyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 28.6.2018 11:19
YARIŞMA PROGRAMDAN KAZANDIĞI ARABAYI KULLANDI
Önceki akşam Ulus'ta görüntülenen Demet Akalın, yağması beklenen dolu için lüks cipi yerine yarışma programdan kazandığı arabayı kullandı.