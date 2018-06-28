Engincan Ural'ın odasına giren hırsıza hapis çıktı

Şarkıcı Sibel Can'ın yurtdışında eğitim gören oğlu Engincan Ural, geçen günlerde Türkiye'ye geldi. Şişli'de bulunan lüks bir otelde konaklayan Engincan Ural, odasında bulunan değerli eşyalarını yerinde göremedi. Bunun üzerine otel görevlilerine başvuran Engincan Ural'ın ihbarı sonrası güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Kamera kayıtlarından Engincan Ural'ın saat 11.00 sıralarında kapısını açık bıraktığı anda yan odada ikamet eden Sait M.'nin içeri girdiği, birkaç dakika sonra koşarak odasına geçtiği tespit edildi.

'KENDİ ODAM ZANNETTİM'

Şikâyet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Sait M., hırsızlık olayını kabul ederek, "Alkollüydüm. Kendi odam zannettiğim için yan odaya girmişim. Ardından pahalı eşyaları görünce alıp kendi odama götürdüm. Pişmanım" dedi.

HAPİS ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda, Engincan Ural'ın müşteki olduğu bir iddianame hazırlandı. İddianamede, Sait M. hakkında, "Konut dokunmaz lığını ihlal ve hırsızlık" suçlarından dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonrası hırsızlık suçunu işlediği sabit görülen Sait M. 5 yıl hapis cezasına çarğtırıldı. Mahkeme, işlediği suç nedeniyle pişmanlık duyan Sait M.'nin cezasında indirim yaptı ve 4 yıl 2 aya indirerek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.