Gizem Karaca'nın bikinili fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hapis cezası alan Gizem Karaca, eşi Kemal Ekmekçi'yle Göcek'e demirledikleri teknelerinde tatil yapıyor. Kilo aldığı gözlenen oyuncun bikinili fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

LEOPAR DESENLİ BİKİNİSİYLE SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Karaca'nın fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Oyuncu bir ara güverteye çıkarak önce güneşlendi sonrada doğru açıyı bularak fotoğraf çekmek için bir saat uğraştı.

KANOYA BİNDİ

Oyuncu, fotoğraf çekiminin ardından eşi Ekmekçi'nin yardımıyla kanoya binerek yarım saat tur attı. Çiftin tatil fotoğraflarındaki kilolu hallerini gören hayranları "Evlilik yaramış" yorumunu yaptı.

UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN YARGILANIYOR

Oyuncu Gizem Karaca uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Mayıs ayında 4 yıl hapis cezası aldı.