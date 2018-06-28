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'nın bikinili fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Uyuşturucu davasından dolayı zor günler yaşayan , eşi ile çıktığı tatilde, bikinisiyle sosyal medyada olay oldu

Giriş Tarihi: 28.6.2018 15:13 Güncelleme Tarihi: 28.6.2018 15:13
Gizem Karaca'nın bikinili fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hapis cezası alan Gizem Karaca, eşi Kemal Ekmekçi'yle Göcek'e demirledikleri teknelerinde tatil yapıyor. Kilo aldığı gözlenen oyuncun bikinili fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

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Karaca'nın fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Oyuncu bir ara güverteye çıkarak önce güneşlendi sonrada doğru açıyı bularak fotoğraf çekmek için bir saat uğraştı.

KANOYA BİNDİ

Oyuncu, fotoğraf çekiminin ardından eşi Ekmekçi'nin yardımıyla kanoya binerek yarım saat tur attı. Çiftin tatil fotoğraflarındaki kilolu hallerini gören hayranları "Evlilik yaramış" yorumunu yaptı.

UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN YARGILANIYOR

Oyuncu uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Mayıs ayında 4 yıl hapis cezası aldı.

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Gizem Karaca'nın bikinili fotoğrafları sosyal medyayı salladı
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