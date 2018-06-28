İkiz kardeşleri ile anı klipte

Başarılı şarkıcı Sinan Akçıl
, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan Akçıl, yeni bir proje hazırlığında olduğunu müjdeledi. Sosyal medyada 25 milyon takipçisi olan Müslüman şarkıcı Maher Zain ile düet yaptığını ve önümüzdeki günlerde bu düete klip çekeceklerini söyleyen Akçıl, düette ikiz kardeşler
inin de oynayacağını belirterek şöyle konuştu: "Gülmek' isminde yeni bir şarkı yazdım. Peygamber Efendimiz'in 'Gülümsemek sadakadır' sözünden esinlenerek böyle güzel bir çalışma hazırladım. Maher Zain ile birlikte, Endonezya, Hindistan ve Lübnan da konserlerimiz olacak."