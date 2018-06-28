‘Mutlu evliliğin sırrı mesajlaşmamak’

Oscarlı aktris Nicole Kidman
, eşi Keith Urban
ile evliliklerinin sırrını açıkladı. Kısa süre önce 12'nci evlilik yıl dönümlerini kutlayan ünlü çiftten Kidman, mutluluklarını eşiyle hiç mesajlaşmamalarına bağladı. "Sürekli telefonda konuşuruz ve FaceTime yaparız ama birbirimize asla mesaj göndermeyiz. Çünkü mesajların bazen yanıltıcı olabileceğini düşünüyorum" diyen 51 yaşındaki aktris, şöyle devam etti: "Bazı zamanlar mesajları yeniden okuduğumda 'Bu ne anlama geliyor?' diye düşündüğüm oluyor. Sonra başka birisine okutup 'Bunu tercüme eder misin?' diyorum. Sevdiğim kişiyle aramda böyle bir şey olmasını istemiyorum. Biz Keith ile her zaman yüz yüze veya telefonda konuşmayı tercih ederiz."