Siren Ertan'dan kötü haber! Bebeğini kaybetti

Tüp bebek tedavisiyle hamile kalan Siren Ertan, 28 Nisan'da iş adamı Ersin Kayalar ile evlenmişti... 47 yaşındaki sosyetik güzel Siren Ertan Kayalar’ın 6 haftalık hamile olduğunu ilk olarak Günaydın köşeye yazarı Bülent Cankurt duyurmuştu. Siren Ertan Kayalar, Instagram’dan yaptığı paylaşımla sevenlerini üzmüş, bebeğinin kalbinin yavaş attığını söylemişti. 'Minik bezelyem' dediği bebeğine mektup yazmış ve onun için dua istemişti. Bugün ise kötü haber geldi
Giriş Tarihi: 28.6.2018 10:46Güncelleme Tarihi: 28.6.2018 11:17
Siren Ertan, 28 Nisan'da iş adamı Ersin Kayalar ile evlenmişti. Tüp bebek tedavisi ile hamile kalan 47 yaşındaki modacı Siren Ertan, doktor kontrolünde bebeğinin kalbinin yavaş attığını öğrenmişti.