‘Yıldız Tilbe’nin albümünde yokum diye çok korkmuştum’

Şarkıcı Merve Özbey
, 'Yıldız Tilbe
'nin Yıldızlı Şarkıları' albümünde seslendirdiği 'Vuracak' şarkısına klip çekti. Önceki gün Ümraniye Platoları'nda gerçekleşen çekimde soruları yanıtlayan Özbey, "Yıldız Tilbe, Türkiye'deki en önemli sanatçılardan biri. Bu albümde yokum diye çok korkmuştum, meğer varmışım" dedi. Özbey, yeni albümünde Şile'de boğularak ölen 21 yaşındaki müzisyen Onur Can Özcan'ın bir şarkısını seslendirdiğini de açıkladı: "Aramızdan erken ayrılan Onur Can Özcan'ın 'Yaramızda Kalsın' şarkısını okudum. Rahmetli olmadan iki ay önce parçayı bana vermişti."