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20 bin şahitle nikah tazeledı

Giriş Tarihi: 29.6.2018
20 bin şahitle nikah tazeledı
Şarkıcı , önceki akşam 3'üncü Finike Portakal Festivali kapsamında Antalya'nın Finike ilçesinde konser verdi. Aynı gün evlilik yıl dönümlerini kutlayan Arar ile eşi Febyo Taşel'i sahnede birçok sürpriz bekliyordu. Sahneye çıkan Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, "Konseri güzel bir güne denk getirdik. Bu nikahı 20 bin kişinin şahitliğinde tazeleyelim" dedi ve ünlü çiftin nikahını kıymak üzere cübbesini giydi. Arar'ın ekibi de, güzel şarkıcı için temsili bir duvak hazırladı. Başkan Sarıoğlu, "Nikahın şahidi kim olsun?" deyince, usta sanatçı , 'Duyanlara Duymayanlara' şarkısını söyleyerek sahneye çıktı. Tazelenen nikah sonrası, 20 bin kişinin 'Ayağına bas!' tezahüratları arasında eşinin ayağına basan Arar, duygu dolu anlar yaşadı. Çift, sahneye getirilen dev pastayı birlikte kesti.
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