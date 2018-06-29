20 dansçıyla klip çekti

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı
, 'Boza Boza
' adlı yeni single'ını müzikseverlerin beğenisine sundu. İki şarkının bulunduğu single'da 'Boza Boza'nın yanı sıra 'Tarifi Zor' isimli bir parça da yer alıyor. Sözü-müziği Soner Sarıkadayı'ya ait olan şarkıların düzenlemesi Osman Çetin ve Aerro, miks'i Özgür Yurtoğlu, mastering'i ise Çağlar Türkmen'in imzasını taşıyor. Single'ı için hapishanede mahkum olarak Aykut Gürel'in objektifine poz veren ünlü müzisyen, çekim için bir ressama 30 dövme yaptırdı. 'Boza Boza'nın klibi ise Coşkun Turgut yönetmenliğinde Beykoz Kundura Fabrikası'nda hapishaneye çevrilen özel bir platoda çekildi. Ünlü şarkıcıya; klipte Dans Fabrika'ya bağlı 20 dansçı eşlik etti.