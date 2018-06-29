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30 bin kişi Gündeş’i dinlemeye koştu

Giriş Tarihi: 29.6.2018
30 bin kişi Gündeş’i dinlemeye koştu
, 18'inci Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin üçüncü gününde sahneye çıktı. Alanyalılar tarafından yoğun ilgiyle karşılaşan Gündeş'i, 20 bin kişilik alanda 30 bin kişi izledi. Alanyalılar, iki saat sahnede kalan ünlü sanatçının tüm şarkılarına hep birlikte eşlik etti. Konser sonunda Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gündeş'e bir teşekkür plaketi verdi. Üzerinde resmi bulunan balkabağını da Gündeş'e hediye eden Başkan Yücel, Vural Gökçaylı'nın tasarladığı muz lifinden tacı da güzel şarkıcının başına taktı.
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30 bin kişi Gündeş’i dinlemeye koştu
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