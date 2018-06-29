Aslı Enver'den Murat Boz’a bir hamle daha!

Oyuncu Aslı Enver ayrıldığı sevgilisi Murat Boz'un annesi ve kardeşini sosyal medya hesabından silerek aileyle tüm bağlarını kopardı. Aslı Enver, sevgilisi Murat Boz'u ayrılık sonrası sosyal medya hesabından silmiş ardından Murat Boz da, Aslı Enver'i kendi hesabından çıkarmıştı. Oyuncu, Murat Boz'un annesi Nedret Boz'u ve ağabeyi Ali Boz'u, sosyal medya hesaplarından silerek ilişkiye dair son bağını da koparmış oldu. İlişkileriyle gündemin merkezine oturan Murat Boz- Aslı Enver çiftinin ayrılığı da bir o kadar ses getirdi. Ünlü ikili bir kez ayrılmış, sonrasında barışarak ilişkilerine ikinci bir şans daha vermişler ancak birliktelikleri kısa sürmüştü. Murat Boz ve Aslı Enver daha sonra yollarını ayırdı.
Giriş Tarihi: 29.6.2018 14:55Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 15:49
TÜM BAĞLARINI KOPARDI
Güzel oyuncu Aslı Enver ayrıldığı sevgilisi Murat Boz'un annesi ve kardeşini sosyal medya hesabından silerek aileyle tüm bağlarını kopardı.