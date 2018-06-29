‘Bodrum’da günbatımına aşık oldum’

POP dünyasının efsanevi kadın vokallerinden Anastacia, dünya turnesi kapsamında önceki gün Yalıkavak Marina
'nın sezon açılışında sahneye çıktı. Yedinci albümü 'Evolution' kapsamında Türkiye
'ye ilk kez gelen ünlü sanatçı, 3 bin 500 kişi kapasiteli Yalıkavak Marina konser alanını hınca hınç doldurdu. Amerikalı şarkıcı; güçlü sesiyle olduğu kadar, samimi tavırları ve güzelliğiyle de beğeni topladı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Anastacia, sahnede "Daha önce İstanbul'a gelmiştim ama Bodrum
çok farklı. Konser öncesi günbatımını izledim ve manzaraya aşık oldum. Kesinlikle yeniden geleceğim" dedi. Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan çifti de Anastacia konserini izleyenler arasındaydı.