Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > ‘Bodrum’da günbatımına aşık oldum’

’da günbatımına aşık oldum’

Giriş Tarihi: 29.6.2018
‘Bodrum’da günbatımına aşık oldum’
POP dünyasının efsanevi kadın vokallerinden Anastacia, dünya turnesi kapsamında önceki gün 'nın sezon açılışında sahneye çıktı. Yedinci albümü 'Evolution' kapsamında 'ye ilk kez gelen ünlü sanatçı, 3 bin 500 kişi kapasiteli Yalıkavak Marina konser alanını hınca hınç doldurdu. Amerikalı şarkıcı; güçlü sesiyle olduğu kadar, samimi tavırları ve güzelliğiyle de beğeni topladı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Anastacia, sahnede "Daha önce İstanbul'a gelmiştim ama çok farklı. Konser öncesi günbatımını izledim ve manzaraya aşık oldum. Kesinlikle yeniden geleceğim" dedi. Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan çifti de Anastacia konserini izleyenler arasındaydı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Bodrum’da günbatımına aşık oldum’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN