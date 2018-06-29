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'ndan beklenmeyen cevap: Evlenmeyi düşünmüyorum

ile tasarımcı sevgilisi , Bodrum tatiline devam ediyor. Çilingiroğlu, geçtiğimiz eylül ayında moda danışmanı ve oyuncu Seda Sevin ile aşk yaşamaya başlamıştı. Kaya Çilingiroğlu sevgilisini geçtiğimiz kış kızı Zehra iki ay önce de oğlu Hüseyin Kaya ile tanıştırmıştı. "Seda'yı çok seviyorum. Her an sürpriz yapabilirim" açıklamasıyla dikkatleri üzerine toplayan Kaya Çilingiroğlu’ndan beklenmeyen bir açıklama daha geldi: ‘Evlenmeyi düşünmüyorum'

Giriş Tarihi: 29.6.2018 14:28 Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 14:34
Kaya Çilingiroğlu'ndan beklenmeyen cevap: Evlenmeyi düşünmüyorum

ve , önceki gün Türkbükü'nde görüntülendi.

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Kaya Çilingiroğlu'ndan beklenmeyen cevap: Evlenmeyi düşünmüyorum
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