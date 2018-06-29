Kulisine brokoli, kereviz sapı ve gümüş çatal istedi

Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira
, 11 Temmuz Çarşamba akşamı Vodafone Park'ta Türk hayranlarıyla buluşacak. El Dorado isimli dünya turnesi kapsamında İstanbul'da konser verecek olan güzel yıldız, kulisi için sağlıklı yiyecek ve içecekler talep etti. BEYAZ HAVLULAR
Oğulları Milan ve Sasha ile birlikte İstanbul'a gelecek olan Shakira kulisi için; taze meyve, çikolata, sağlıklı çerez ve bir çeşit meze istedi. Dilimlenmiş karpuz, çekirdeksiz üzüm, ananas, muz, mango, avakado ve elmanın yanı sıra çiğ brokoli, havuç ve kereviz sapı isteyen güzel şarkıcının mönüsünde; Antep fıstığı, buz badem, ceviz ve humus da yer alıyor. Shakira; tüm bu sağlıklı gıdaların yanında kulisi ve odasında mutlaka çikolata bulunmasını da istedi. Kendisi için yüzde 70 kakaolu bitter çikolata siparişi veren dünyaca ünlü yıldız, 5 ve 3 yaşındaki oğulları içinse yoğun çilek, portakal ve deniz tuzu aromalı çikolata istedi. İçecek olarak su ve soda dışında yeşil sebze suyu, Hindistan
cevizi suyu ve kahve talep eden Shakira'nın tek lüks talebi ise, kulisine gümüş çatal-bıçak takımı konması oldu. Kulisi ve otel odasındaki tüm mobilya ve havluların beyaz olmasını isteyen Shakira için hazırlıklar hızla devam ediyor. Son albümü 'El Dorado'dan şarkılar ve geçmişten günümüze hit parçalarıyla İstanbul'u sallayacak olan Shakira, uzun bir aradan sonra ülkemizde konser vermeye gelen ilk dünya yıldızı olacak.