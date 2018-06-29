Mine Tugay yer çekimine meydan okudu. Yoga yaptığı videosunu takipçileriyle paylaşan Mine Tugay, kısa süre içerisinde on binlerce izlenme sayısına ulaştı. Fit vücuduyla ve yogaya olan ilgisiyle bilinen oyuncu Mine Tugay, Instagram videosuyla takipçilerinin dikkatini çekti. Yoga yaptığı videosuyla adeta yer çekimine meydan okuyan Mine Tugay, esnek vücuduyla takipçilerini şaşırttı. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Mine Tugay'ın videosu on binlerce kişi tarafından izlendi. İŞTE O VİDEO…
Giriş Tarihi: 29.6.2018 14:23Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 14:23
KISA SÜRE İÇERİSİNDE ON BİNLERCE İZLENME SAYISINA ULAŞTI
Ünlü oyuncu Mine Tugay yer çekimine meydan okudu. Yoga yaptığı videosunu takipçileriyle paylaşan Tugay, kısa süre içerisinde on binlerce izlenme sayısına ulaştı.