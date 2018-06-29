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hakkındaki iddialara ateş püskürdü!

Danimarka asıllı Amerikalı oyuncu 'un (33), meslektaşı 'la (55) aşk yaşamak için Scientology tarikatına girmeye çalıştığı iddia edildi. Dünyanın en büyük tarikatlarından Scientology Kilisesi'nin en ünlü temsilcilerinden biri Tom Cruise. Amerikalı aktörün kiminle aşk yaşayacağma tarikatın karar verdiği konuşuluyor. Kilisenin eski bir yetkilisi, 55 yaşındaki aktör ile aşk yaşamak için Scarlett Johansson'un (33) 2001'de tarikata girmeye çalıştığını ancak reddedildiğini iddia etti.

Giriş Tarihi: 29.6.2018 14:13 Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 14:15
Scarlett Johansson hakkındaki iddialara ateş püskürdü!

'SEVGİLİ SEÇMELERİ'NE KATILDIĞI İDDİASINI REDDETTİ

Ünlü oyuncu , Scientology tarikatı üyesi için yapılan 'sevgili seçmeleri'ne katıldığı iddiasını reddetti.

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Scarlett Johansson hakkındaki iddialara ateş püskürdü!
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