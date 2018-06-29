Scarlett Johansson hakkındaki iddialara ateş püskürdü!

Danimarka asıllı Amerikalı oyuncu Scarlett Johansson'un (33), meslektaşı Tom Cruise'la (55) aşk yaşamak için Scientology tarikatına girmeye çalıştığı iddia edildi. Dünyanın en büyük tarikatlarından Scientology Kilisesi'nin en ünlü temsilcilerinden biri Tom Cruise. Amerikalı aktörün kiminle aşk yaşayacağma tarikatın karar verdiği konuşuluyor. Kilisenin eski bir yetkilisi, 55 yaşındaki aktör ile aşk yaşamak için Scarlett Johansson'un (33) 2001'de tarikata girmeye çalıştığını ancak reddedildiğini iddia etti.
Giriş Tarihi: 29.6.2018 14:13Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 14:15