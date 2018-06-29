Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Tülin Şahin “Hiçbir şeyi şansa bırakmam"

“Hiçbir şeyi şansa bırakmam"

Mesleğinde 19'uncu yılını kutlayan , Şamdan Plus dergisine başarısının sırrını anlattı. 37 yaşındaki manken Tülin Şahin, "Güzellik, boy, pos bir yere kadar. Çalışırken disiplinli değilseniz, geç kalıyorsanız, şikayet ediyorsanız bir model olarak ömrünüz çok uzun sürmez. ‘Bitse de bu defile eve gitsem’ deyip, bunu her halinizden yansıtıyorsanız zaten hayatınızın sonuna kadar evde oturursunuz" dedi.

Giriş Tarihi: 29.6.2018 10:53
Tülin Şahin “Hiçbir şeyi şansa bırakmam

"HİÇBİR ŞEYİ ŞANSA BIRAKMAM"

19 yıldır podyumlarda olan (37) Şamdan Dergisi'ne verdiği röportajda "Hiçbir şeyi şansa bırakmam" diyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tülin Şahin “Hiçbir şeyi şansa bırakmam"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN