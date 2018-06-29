Tülin Şahin “Hiçbir şeyi şansa bırakmam"

Mesleğinde 19'uncu yılını kutlayan Tülin Şahin, Şamdan Plus dergisine başarısının sırrını anlattı. 37 yaşındaki manken Tülin Şahin, "Güzellik, boy, pos bir yere kadar. Çalışırken disiplinli değilseniz, geç kalıyorsanız, şikayet ediyorsanız bir model olarak ömrünüz çok uzun sürmez. ‘Bitse de bu defile eve gitsem’ deyip, bunu her halinizden yansıtıyorsanız zaten hayatınızın sonuna kadar evde oturursunuz" dedi.
Giriş Tarihi: 29.6.2018 10:53
"HİÇBİR ŞEYİ ŞANSA BIRAKMAM"
19 yıldır podyumlarda olan Tülin Şahin (37) Şamdan Dergisi'ne verdiği röportajda "Hiçbir şeyi şansa bırakmam" diyor.