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Türkiye bunu tartışıyor! kandırır sandık gerçeği yansıtır

Türkiye günlerdir, gazına, TV reytinglerine güvenen siyasetçilerin yaşadığı hüsranı konuşuyor

Giriş Tarihi: 29.6.2018
Türkiye bunu tartışıyor! Denekler kandırır sandık gerçeği yansıtır
SEÇİLMİŞ DENEK HÜSRANI
TÜRKİYE gerçeğini, paylaşımları ya da televizyon reytinglerine bakarak anlamaya çalışanlar, bir kez daha hezimete uğradı. 24 Haziran leri gösterdi ki; belli bir zümre tarafından kullanılan sosyal medya hesapları ile seçilmiş halkın iradesini yansıtmıyor.

BIRAK TWEET'İ SOKAĞA BAK
ŞİMDİ Türkiye, politikacısıyla, medyasıyla, sokaktaki esnafı ve reklam vereniyle şunu tartışıyor: Seçim anketleri, TV reytingleri ya da sosyal medya paylaşımlarına ne kadar güvenmeliyiz? Sanal âleme mi, yoksa 'a bu zaferi kazandıran bu ülkenin gerçek fertlerine mi?

ZAFER ERDOĞAN'IN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya ve TV reyting verilerini boşa çıkararak bir kez daha sandıktan zaferle çıktı.
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Türkiye bunu tartışıyor! Denekler kandırır sandık gerçeği yansıtır
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