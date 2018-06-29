Türkiye bunu tartışıyor! Denekler kandırır sandık gerçeği yansıtır

SEÇİLMİŞ DENEK HÜSRANI
TÜRKİYE gerçeğini, sosyal medya
paylaşımları ya da televizyon reytinglerine bakarak anlamaya çalışanlar, bir kez daha hezimete uğradı. 24 Haziran seçim
leri gösterdi ki; belli bir zümre tarafından kullanılan sosyal medya hesapları ile seçilmiş denekler
halkın iradesini yansıtmıyor. BIRAK TWEET'İ SOKAĞA BAK
ŞİMDİ Türkiye, politikacısıyla, medyasıyla, sokaktaki esnafı ve reklam vereniyle şunu tartışıyor: Seçim anketleri, TV reytingleri ya da sosyal medya paylaşımlarına ne kadar güvenmeliyiz? Sanal âleme mi, yoksa Cumhurbaşkanı Erdoğan
'a bu zaferi kazandıran bu ülkenin gerçek fertlerine mi? ZAFER ERDOĞAN'IN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya ve TV reyting verilerini boşa çıkararak bir kez daha sandıktan zaferle çıktı.