Yağmur Ünal ile Kasım Garipoğlu aşklarını ilan etti

Türkan Şoray'ın yapımcı kızı Yağmur Ünal’la iki aydır birliktelik yaşayan Kasım Garipoğlu aşkını ilan etti. Geçen yıl oyuncu Mert Öcal'la bir yıllık ilişkisi biten Yağmur Ünal, gönlünü yine bir oyuncu olan Görkem Sevindik'e kaptırmıştı. Görkem Sevindik'le 3,5 aylık birlikteliği geçen mart ayında biten Yağmur Ünal'ın, Kasım Garipoğlu ile yaşadığı aşk ise önceki gün iş adamı sayesinde ifşa oldu. İkili, Deniz Akkaya-Gökmen Şeynova çifti ile birlikte gittikleri Yunanistan'ın gözde adası Mikonos'ta doyasıya eğlendi. Garipoğlu, bir ara aşka gelip güzel yapımcıyla çekilen sarmaş dolaş fotoğrafını instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. İş adamı, bu hamlesiyle aşkını gözler önüne serdi. Ancak Kasım Garipoğlu, paylaştığı fotoğrafı kısa süre sonra sildi.
Giriş Tarihi: 29.6.2018 11:51
AŞKINI MİKONOS'TA İLAN ETTİ
Yağmur Ünal'la 2 aydır birlikte olan Kasım Garipoğlu, aşkını önceki gün Mikonos'ta ilan etti. Sosyetik işadamı, Ünal'la sarmaş dolaş karesini instagram'da paylaşıp aşkı doğruladı...