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ve buluştu! Aşka bir şans daha mı verdiler?

3 yıllık ilişkilerini 2 hafta önce noktalama kararı alan ve , önceki gün Cihangir’de buluşarak uzun bir konuşma yaptı. 2 hafta önce yollarını ayıran, sonrasında ortaya atılan ihanet ve kıskançlık krizi iddialarını ise sosyal medya paylaşımlarıyla yalanlayan Burak Deniz ile Büşra Develi, önceki gün Cihangir’de buluştu. Kafede oturup hararetli bir konuşmaya dalan eski sevgililer, habercileri fark edince kalkıp iç taraftaki masaya geçti. Çiftin ilişkilerindeki krizi masaya yatırdığı ileri sürüldü. Ünlü oyuncular mekandan ayrı ayrı çıktı.

Giriş Tarihi: 30.6.2018 12:39
Büşra Develi ve Burak Deniz buluştu! Aşka bir şans daha mı verdiler?

GERGİN HALLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

3 yıllık aşklarını bitiren ve , önceki gün sürpriz şekilde buluştu. İkili, gergin halleriyle dikkat çekti.

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Büşra Develi ve Burak Deniz buluştu! Aşka bir şans daha mı verdiler?
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