Deniz Akkaya eve gelince gördükleri karşısında şoke oldu

Mikonos tatilinden dönen Deniz Akkaya, eve vardığında büyük bir şok yaşadı. Deniz Akkaya'nın evinin bahçesinde bulunan ağaç rüzgara dayanamadı ve kökünden uçtu. Ağaç, mankenin sokakta bulunan aracının üzerine düştü.

"CANA DEĞİL MALA GELSİN"

Mikonos tatilinden dönen Deniz Akkaya, eve vardığında büyük bir şok yaşadı. Akkaya'nın evinin bahçesinde bulunan ağaç rüzgara dayanamadı ve kökünden uçtu. Ağaç, ünlü mankenin sokakta bulunan aracının üzerine düştü. Büyük hasardan son anda kurtulan Deniz Akkaya, o korku dolu anları fotoğraflayarak 'Cana değil mala gelsin' notunu düştü.