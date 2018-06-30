Doktor korkusunu tatilde yeniyorlar

Çocukla tatile gidecek ailelerin en büyük hayali; hem dinlenebilmek, hem de çocuklarını oyuna, eğlenceye, denize, kuma doyurup yaz tatilini en verimli şekilde geçirmelerine imkan sağlamaktır. Ama artık zamane çocuklarını memnun etmek zor; onlara daha cazip aktiviteler sunmak gerekebiliyor. DEFİLE YAPIYORLAR
4.5 yaşındaki oğlumla birlikte gittiğimiz Ela Quality Resort Belek'te açılan Akdeniz
'in ilk çocuk şehri Q City'yi deneyimledik. Dünyada çok yaygın olan eğlence ve eğitimin buluştuğu 'edutainment' konseptinin kurgulandığı Q City; tatilde farklı aktiviteler arayan çocuklara çok uygun. Çocuk şehrinde minik tatilciler; uzman hocalar eşliğinde dört farklı mesleği deneyimleyebiliyor. Minikler; itfaiye istasyonu, hastane odası, diş kliniği ve moda evinde eğlenirken öğreniyor, gün sonunda kazandıkları Q City parasını harcayabiliyorlar. İtfaiye istasyonunda yangın
anında yapılması gerekenleri öğrenen minik itfaiyeciler, ardından gerçeğine çok benzeyen itfaiye arabasına binerek gerçek hortum ve sularla, yangın efektini söndürüyor. Başka bir bölüm olan hastane odasında çocuklar; önlüklerini, berelerini giyip stetoskoplarını takıp doktor
kimliğine bürünüyor. Minik doktorlar kimi zaman güneş çarpması, kimi zaman bebek bakımı hakkında bilgiler öğrendikten sonra başlıyorlar hastaları tedavi etmeye... Minikler diş kliğinde ise 'Nasıl dolgu yapılır?', 'Sağlıklı dişlere sahip olmak için neler yapmak gerekir?' gibi soruların cevaplarını öğrenip diş hekimliği mesleğini de deneyimliyorlar. Q City'de, doktor ve diş hekimi korkusu yaşayan çocuklar, onların rollerine bürünerek korkularıyla da yüzleşmiş oluyor. Doktor fobisi olan çocuk, üstüne doktor önlüğünü giyip 'şakacıktan' hastaları muayeneleri etmeye başladığında, korkulacak bir şey olmadığını görüp bu duygusundan arınabiliyor. Küçük tatilciler, moda evinde ise kendi seçtikleri kıyafetlerle mini defile yapabiliyorlar. EĞİTİMLİ UZMANLAR
Çocuk dostu tesisin içindeki Everland Q Çocuk Kulübü, tatilde dinlenmek isteyen anne ve babaların imdadına yetişiyor. Kulüpte çocuklarınızla ilgilenecek, pedagoji konusunda eğitimli ablalar ve abiler var. Siz çocuğunuzu onlara bırakıp eşinizle dostunuzla vakit geçirebilir, gözünüz arkada kalmadan denizin ve havuzun tadını çıkarabilirsiniz. Otel; geniş çimlik alanları ve trambolinleriyle de ailelere rahat bir nefes aldırıyor. Şehirlerde yeşillikten uzakta yaşayan çocuklar, çimlik alanlarda koşup oynayarak, trambolinlerde havalara zıplayarak özgürlüğün keyfini çıkarıyor. Buge CANKAT