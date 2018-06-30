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Dünyaca ünlü yıldızları Q 'da

yıldızları Q 'a hayran kaldı

İHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2018 00:22 Güncelleme Tarihi: 1.7.2018 00:29
Dünyaca ünlü Hollywood yıldızları McDermott ve Maggie Q Bodrum'da

Stalker'ın başrol oyuncuları Dylan Q tatil için 'nın ilçesine geldi. Bodrum'a hayran kalan ünlü yıldızları Etrim köyünü ziyaret edip Türk halısı ve İpek halı satın aldı.

Golden Globe ödüllü ünlü Amerikalı aktör ve nişanlısı ünlü model Maggie Q tatil için Bodrum'a geldi. Dünyaca ünlü filmlerde başrol oynayan McDermott ve Maggie Q Etrim köyünü ziyaret etti. Sabah köy kahvaltısı yapan ikili daha sonra Etrim köyünü gezdi. Türk kültürüne hayran kalan Hollywood yıldızları İpek halı ve Türk halısı satın aldı. Maggie Q'nun halı tezgahının başına geçerek halı dokuduğu da öğrenildi.

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Dünyaca ünlü Hollywood yıldızları McDermott ve Maggie Q Bodrum'da
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