Dünyaca ünlü Hollywood yıldızları McDermott ve Maggie Q Bodrum'da

Stalker'ın başrol oyuncuları Dylan McDermott ve Maggie Q tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Bodrum'a hayran kalan ünlü Hollywood yıldızları Etrim köyünü ziyaret edip Türk halısı ve İpek halı satın aldı.



Golden Globe ödüllü ünlü Amerikalı aktör ve nişanlısı ünlü model Maggie Q tatil için Bodrum'a geldi. Dünyaca ünlü filmlerde başrol oynayan McDermott ve Maggie Q Etrim köyünü ziyaret etti. Sabah köy kahvaltısı yapan ikili daha sonra Etrim köyünü gezdi. Türk kültürüne hayran kalan Hollywood yıldızları İpek halı ve Türk halısı satın aldı. Maggie Q'nun halı tezgahının başına geçerek halı dokuduğu da öğrenildi.

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