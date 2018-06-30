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2018 kimdir? Evli mi ve kaç yaşında?

2018'de gösterdiği başarılı performansıyla isminden söz ettiren , sosyal medyada en çok araştırılan isimlerin başından geliyor. Gösterdiği performansla 'a gitmeye hak kazanan Nagihan Karadere'nin hayatı da insanlar tarafından araştırılıyor. Peki, Karadere kimdir? Evli mi? Kaç yaşında? İşte o detaylar...

Giriş Tarihi: 30.6.2018 10:30 Güncelleme Tarihi: 30.6.2018 10:30
Survivor 2018 Nagihan Karadere kimdir? Evli mi ve kaç yaşında?

27 Aralık 1984 yılında Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Cığcık köyünde doğmuştur. Türk kısa mesafe ve engelli koşucusudur. 'de yetişti ve sürat koşuları branşında yarıştı.

13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x 400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında gümüş madalya kazanan Türk milli takımında yeraldı, ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.

2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele eden Karadere, hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan elemelerde 4. seride yarışmak için pistteki yerini aldı. 4 numaralı kulvarda yerini aldıktan sonra tabanca sesini duymadan çok önce koşmaya başlayınca hakem tarafından yarış dışı bırakıldı.

NAGİHAN KARADERE EVLİ Mİ?

7 Şubat 2016 tarihinde Tv8'de yayınlanmaya başlayan 2016 programında Ünlüler adına yarışan isimler arasında yer aldı çeyrek finalde elenerek beşinci oldu.

Uğur Gökçe ile 2016 yılında boşandı ve Ece Arven Gökçe adında bir kız çocuk annesidir.

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Survivor 2018 Nagihan Karadere kimdir? Evli mi ve kaç yaşında?
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