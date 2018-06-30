Survivor Turabi Çamkıran kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Turabi Çamkıran, 1986 Mersin'de doğdu. Turabi Çamkıran'ın hayatının en önemli parçasını bir çeşit savunma sporu olan Muay Thai oluşturuyor. Türkiye'de yenildiği bir maç sonrası bu işi yerinde öğrenme azmi ile Tayland'a giden ve burada yerinde eğitim ile teknik ve fiziğini geliştirerek dövüşçüye dönüşen Turabi Çamkıran, gelirini de bu spordan kazanıyor.

Turabi Çamkıran ismini ilk olarak 'Benimle Dans Eder misin?' yarışmasında duyurdu. Turabi, daha sonrada Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmıştı. Son olarak Survivor Ünlüler & Gönüllüler'de gördüğümüz Turabi, buradaki başarılarıyla gönüllere taht kurdu. Survivor finalinde Gökhan Keser ile birlikte halk oylamasına çıkan Turabi Çamkıran, adını şampiyonlar listesine yazdırmayı başardı.

"Kertenkele" adlı televizyon dizisinin oyuncu kadrosuna 52. bölümden itibaren dahil olan Turabi Çamkıran bu dizide Timur Acar, Dilşad Şimşek, Şemsi İnkaya, Sinan Çalışkanoğlu, Sera Tokdemir, Umut Oğuz, Mehtap Bayri, Eda Özerkan, Selahattin Taşdöğen, Gafur Uzuner ile birlikte rol aldı. 2018 yılında 3. defa Survivor kadrosuna dahil olan Turabi Çamkıran, "3 benim uğurlu sayım, neden 3'te 3 olmasın" sözleriyle ne kadar iddialı olduğunu gösterdi.