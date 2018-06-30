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Ünlü şarkıcı isyan etti: 'Fiziğime değil, sesime bakın'

, Gölköy Lavinya Beach’te ailesiyle tatil yapıyor. Kızları Gizem ve Meryem Ada’yla denizin ve güneşin tadını çıkaran şarkıcı, “Beni mayoyla çekip ne yapacaksınız? Görüntü ortada... Sesimle kazanan bir sanatçıyım, fiziğimle değil. Beni değerlendirenler sesime baksın” açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 30.6.2018 12:10
Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım isyan etti: 'Fiziğime değil, sesime bakın'

AİLESİ İLE TATİLDE

Bodrum'da ailesi ile tatil yapan önceki gün Gölköy Lavinya Beach'te denize girdi.

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Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım isyan etti: 'Fiziğime değil, sesime bakın'
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