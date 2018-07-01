Arkeoloji Müzesi’nde Saraydan Kız Kaçırma

Mozart'ın
dünyaca ünlü başyapıtı 'Saraydan Kız Kaçırma', atv ve Sabah gazetesinin ana sponsorluğunda önceki akşam 9. İstanbul Uluslararası Opera Festivali
kapsamında İstanbul Arkeoloji Müzesi
'nin eşsiz atmosferinde sanatseverlerle buluştu. Biletleri günler öncesinden tükenen 'Saraydan Kız Kaçırma' operası, Yekta Kara'nın rejisiyle ve şef Zdravko Lazarov yönetiminde sahnelendi. Esere eşlik eden koronun şefliğini ise Paolo Villa yaptı. Yaklaşık iki saat süren eserde, 'Belmonte' karakterini Erdem Erdoğan, 'Osman' karakterini Tuncay Kurtoğlu, 'Konstanze' karakterini Ayşe Sinem Ekşioğlu, 'Blondchen' karakterini Zerrin Karslı, 'Pedrillo' karakterini Emrah Sözer, 'Selim Paşa' karakterini ise Kamil Kaplan canlandırdı. Eserin kostüm tasarımında Şanda Zıpçı'nın, ışık tasarımında ise Metin Koçtürk'ün imzası bulunuyor. TÜRK MOTİFLERİ
Dünyada ilk kez 1782 yılında Viyana'da, Türkiye
'de ise 1959 yılında Ankara
'da seyirciyle buluşan ve 16'ncı yüzyılda İstanbul'da geçen eser; Mozart'ın insan sevgisini yansıtıyor. Eser; en ağır suçun bile bağışlanması gerektiğini vurgulayarak, Türk bağışlayıcılığınının altını çiziyor. 9. İstanbul Uluslararası Opera Festivali; 3 ve 4 Temmuz'da Zorlu PSM'de sahnelenecek Verdi'nin 165 yıllık eseri 'La Triviata' ile devam edecek.